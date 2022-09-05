5 сентября последний премьерский день Джонсона. Поэтому Зеленский выразил благодарность другу нашей страны.

Спасибо за дружбу, ты герой, – Джонсон эмоционально отреагировал на блог Зеленского

Борис Джонсон тепло ответил Зеленскому

Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном и поблагодарил от имени всех украинцев за личное мужество, принципиальность и большой вклад в противодействие агрессии россии.

В то же время экс-премьер Британии заявил Зеленскому, что для него было честью работать с украинским лидером.

Я с нетерпением надеюсь остаться друзьями. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода. Слава Украине!

– сказал Джонсон.

Поддержка Бориса Джонсона

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