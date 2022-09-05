Новою прем'єркою Великої Британії обрали Ліз Трасс. В останній день перебування Джонсона на посаді Зеленський тепло подякував другові України.

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Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії росії. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі,

– заявив Зеленський.

Джонсон відреагував на блог Зеленського

Зеленський у своєму блозі назвав Джонсона справжнім другом України. Президент пригадав, що прем'єр-міністр Великої Британії одним з перших зателефонував вранці 24 лютого. Окрім того, Джонсон одним з перших іноземних лідерів прибув до Києва від початку повномасштабного вторгнення. Зеленський висловив сподівання, що Київ та Лондон продовжуватимуть співпрацю, аби зробити цей світ безпечнішим.

Джонсон подякував Зеленському за дружбу та наголосив: український лідер – справжній герой. Окрім того, Джонсон запевнив, що Велика Британія продовжить непохитно підтримувати Україну.

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