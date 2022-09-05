Новым премьером Великобритании избрали Лиз Трасс. В последний день пребывания Джонсона в должности Зеленский тепло поблагодарил друга Украины.

Заметьте Кто такая Лиз Трасс, возглавившая британское правительство и как она поможет Украине в войне

Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии россии. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе,

– заявил Зеленский.

Джонсон отреагировал на блог Зеленского

Зеленский в своем блоге назвал Джонсона настоящим другом Украины. Президент напомнил, что премьер-министр Великобритании одним из первых позвонил по утрам 24 февраля. Кроме того, Джонсон одним из первых иностранных лидеров прибыл в Киев с начала полномасштабного вторжения. Зеленский выразил надежду, что Киев и Лондон будут продолжать сотрудничество, чтобы сделать этот мир более безопасным.

Джонсон поблагодарил Зеленского за дружбу и подчеркнул: украинский лидер – настоящий герой. Кроме того, Джонсон заверил, что Великобритания продолжит твердо поддерживать Украину.

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