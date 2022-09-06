Посольство України у Британії готується до візиту Ліз Трасс до Києва

Трасс непохитна у своїх поглядах щодо війни в Україні й неодноразово заявляла, що підтримуватиме український народ у протистоянні російській агресії. Вона навіть висловлювала наміри прибути до столиці України з особистим візитом. Тож не дивно, що посольство України у Великій Британії вже готується до її візиту до Києва, повідомив посол Вадим Пристайко в ефірі інформаційного телемарафону.

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Коли вона формально стане прем'єркою, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва,

– розповів Пристайко.

Він виокремив: британське суспільство одностайне у позиції, що росія однозначно має зазнати поразки у цій кровожерливій війні. А усі причетні до жахливих злочинів проти українців – зазнати покарання.

Крім того, Пристайко вважає, що заява Трасс про готовність застосувати ядерну зброю у разі потреби вже стала попередженням для росії. Посол додав, що це безумовно правильна заява, хоча і доволі ризикована, але вона точно розставила всі крапки на "і". У такий спосіб росія отримала потужний сигнал, який і мала отримати.

До речі, Пристайко також згадав й про слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Останній звернувся до Ліз Трасс із нагадуванням, що Британія – одна з тих країн, які обіцяли захистити нашу країну після відмови від ядерної зброї.

Пристайко назвав 3 питання, про які Джонсон просив Трасс

Попередник Ліз Трасс передав їй ключі від кабінету і висловив певні прохання. Так, Борис Джонсон, звертаючись до нового прем'єр-міністра, попрохав про розвиток трьох напрямків роботи. Серед них:

продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами,

сприяти об'єднанню партій,

допомагати Україні.

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