Як Джонсон передавав Трасс ключі від кабінету прем'єра

46-річна політикиня була головною претенденткою на пост нового очільника британського уряду, і 5 вересня вона стала переможницею, тож невдовзі королева офіційно призначить її. Її попередник Борис Джонсон передав їй ключі від кабінету і висловив певні прохання. Посол Вадим Пристайко в ефірі телемарафону розповів подробиці.

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Так, Борис Джонсон, звертаючись до нового прем'єр-міністра, попрохав про розвиток трьох напрямків роботи. Серед них – підтримка України.

У своїй промові, коли він передавав ключі від Даунінґ-стріт, 10 Ліз Трасс, він сказав: "Я тебе прошу, три питання: по-перше, продовжуй взаємодію зі Сполученими Штатами, це критично важливо. Треба сприяти об'єднанню партій і – треба допомагати Україні". Оці три питання, які він постійно висловлював,

– зазначив посол.

Своєю чергою Ліз Трасс, відповідаючи Джонсону, сказала, що, цінує ту частину, яку він зробив на посаді прем'єра. Зокрема, те, як відстоював українських друзів.

За словами посла, оце відчуття передачі й прийому інформації було дуже важливо і цікаво спостерігати.

Ліз Трасс нова прем'єрка Британії: коротко

5 вересня у Великій Британії оголосили результати виборів очільника Консервативної партії, а відповідно й голови уряду країни. Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ.

Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс чітко декларувала: йтиме тим шляхом, що й експрем'єр Борис Джонсон. Окрім цього, раніше політикиня заявляла про готовність застосувати ядерну зброю у разі суттєвіших загроз.

Британська лідерка зауважувала, що першою людиною, якій вона зателефонує після перемоги, буде Володимир Зеленський. Крім того, вона поділилася намірами відвідати Україну.

А президент України заявив, що чекає початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс.

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