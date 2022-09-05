Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він впевнений, що Ліз Трасс зробить для України навіть більше, ніж попередній прем'єр Борис Джонсон, який дійсно сильно допомагав України.

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Вона зробить щось історичне

Цікаво, що в Ліз Трасс можуть бути особисті невеликі перепалки з путіним. Він пригадав одну історію, яка могла трапитися під час її візиту до росії в лютому перед повномасштабним вторгненням. Ступак одразу наголошує, що поки немає підтвердження, чи це правда.

Тоді Трасс летіла до москви, щоб в черговий раз переконати путіна, що не потрібно розв'язувати повномасштабну війну. Під час прильоту їй зробили невеличку "підставу": до літака не підігнали трап, тому вона була змушена вибиратися через запасний вихід. За словами Ступака, це така типова "падлянка від путіна".

Він також нагадав, що у британців особливо погане ставлення до путіна після отруєнь Олександра Литвиненка, а згодом і Сергія Скрипаля, коли російські спецслужби спокійно зробили це в Британії і поїхали додому.

Відчуваю, що вона захоче на цій посаді зробити щось таке історичне, щоб росіяни її запам'ятали. Коли вона побачить цю падлючу натуру (путіна – 24 канал), то відіграється і зробить навіть більше, ніж Борис Джонсон на цій посаді, щоб підтримати Україну, –

впевнений Ступак.

Ліз Трасс зробить на своїй посаді щось історичне – Ступак: дивіться відео

Нагадаємо, 5 вересня у Великій Британії обрали нову прем'єр-міністерку. Нею стала Ліз Трасс, яка з 2021 року була міністеркою закордонних справ країни. У своїй промові після оголошення результатів вона говорила, зокрема й про Україну.

"Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України, йдучи шляхом Бориса Джонсона, та зобов'язуюсь гарантувати, що путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а росія буде скована в майбутньому", – казала Трасс.

Окрім цього, Володимир Зеленський поговорив із Борисом Джонсоном в останній його день на посаді прем'єра Великої Британії. Він подякував йому за визначний внесок у протидії російській агресії, принциповість та особисту сміливість. Зеленський чекає на співпрацю з великим другом України в новому статусі.