Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. Он уверен, что Лиз Трасс сделает для Украины даже больше, чем предыдущий премьер Борис Джонсон, действительно сильно помогавший Украине.

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Она сделает что-то историческое

Интересно, что у Лиз Трасс могут быть личные небольшие перепалки с путиным. Он вспомнил одну историю, которая могла случиться во время ее визита в россию в феврале перед полномасштабным вторжением. Ступак сразу подчеркивает, что пока нет подтверждения, правда ли это.

Тогда Трасс летела в москву, чтобы в очередной раз убедить путина, что не нужно развязывать полномасштабную войну. Во время прилета ей сделали небольшое "подставу": к самолету не подогнали трап, поэтому она была вынуждена выбираться через запасной выход. По словам Ступака, это такая типичная "подлянка от путина".

Он также напомнил, что у британцев особенно плохое отношение к путину после отравлений Александра Литвиненко, а затем и Сергея Скрипаля, когда российские спецслужбы спокойно сделали это в Британии и уехали домой.

Чувствую, что она захочет на этом посту сделать что-то историческое, чтобы россияне ее запомнили. Когда она увидит эту подлую натуру (путина – 24 канал), то отыграется и сделает даже больше, чем Борис Джонсон на этом посту, чтобы поддержать Украину, –

уверен Ступак.

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Напомним, 5 сентября в Великобритании избрали нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс, которая с 2021 года являлась министром иностранных дел страны. В своей речи после оглашения результатов она говорила, в том числе и об Украине.

"Как премьер-министр, я буду самым большим другом Украины, идя по пути Бориса Джонсона, и обязуюсь гарантировать, что путин потерпит неудачу и стратегическое поражение в Украине, а россия будет скована в будущем", – говорила Трасс.

Кроме этого Владимир Зеленский поговорил с Борисом Джонсоном в последний его день в должности премьера Великобритании. Он поблагодарил его за выдающийся вклад в противодействие российской агрессии, принципиальность и личную смелость. Зеленский ждет сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе.