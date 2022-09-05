Более того, Украина может рассчитывать на более мощную поддержку. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.

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Трасс продолжит дело, начатое Джонсоном

Великобритания продолжит поддерживать Украину в ее героическом противостоянии агрессору. Новая глава британского правительства Лиз Трасс четко продекларировала: она будет следовать тем же шагам, что и экс-премьер Борис Джонсон. Кроме того, ранее политик заявляла о готовности применить ядерное оружие в случае более существенных угроз.

Мы можем радоваться, что Великобритания остается нашим надежным союзником – в лице Бориса Джонсона и Лиз Трасс,

– заметил политолог.

Что касается Джонсона – он вряд ли не оставит политическую арену. "Кто знает, на какой следующей должности мы его увидим", – добавил Антонюк.

Лиз Трасс сравнивают с Маргарет Тэтчер

Стоит отметить, что новую главу Консервативной партии нередко сравнивают с Маргарет Тэтчер – с одной из ведущих премьер-министров в истории Великобритании. Однако самой Трассе такие параллели не по душе.

Я думаю, что ее характер будет именно таким – железной леди,

– сказал Антонюк.

У россиян, добавляет политолог, в связи с назначением Трасс настоящая истерика. "Они скрежещут зубами", – сказал он.

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