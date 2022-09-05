Отмечают, что настоящий друг украинского народа сохраняет популярность среди британцев. Более того, большинство из них охотно оставило бы Джонсона в должности премьера. Об этом 24 каналу рассказал журналист из Великобритании Андрей Остальский.

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Джонсон может сохранять влияние

Согласно опросам, 68% британцев (категория пожилых состоятельных людей, в основном – мужчин) предпочли бы именно Бориса Джонсона. Члены Консервативной партии даже подписывали петиции, чтобы оставить его в должности.

Если бы в этом бюллетене было имя Бориса Джонсона, он с легкостью победил бы обоих кандидатов (Лиз Трасс и Риши Сунака – 24 канал),

– сказал журналист.

Заметим, Лиз Трасс с теплом и благодарностью высказалась в адрес Бориса Джонсона в рамках своей торжественной речи. Считается, что после таких мощных комплиментов лидеру и другу он действительно может сохранять влияние.

Какие планы у экс-премьера

По словам Остальского, друзья и соратники Джонсона говорят о том, что он намерен немного отдохнуть. "Помимо этого, хочет заняться любимым делом. Он очень любит выступать, а люди любят его слушать. Люди мечтают, он действительно очень яркая фигура", – сказал он.

Речь идет о лекции и корпоративах по всему западному миру. Выступит Джонсон для влиятельных и богатых людей.

Он рассчитывает пополнить свои банковские счета, ведь у него есть определенные финансовые проблемы. А когда он почувствует себя уверенно – он подумает о том, чтобы вернуться в политику,

– отметил Андрей Остальский.

Джонсон не пользуется популярностью в обществе

Не стоит забывать, подчеркнул журналист, что Борис Джонсон действительно очень популярен среди членов Консервативной партии. Однако в обществе – нет. Подавляющее большинство британцев считают, что ему нужно было давно покинуть свой пост, особенно после резонансных скандалов.

"Простые англичане не могут простить обмана, нелегальных вечеринок, которые происходили в его резиденции в то время, как обычным людям запрещалось нечто подобное – их жестоко штрафовали, не позволяли попрощаться с умирающими родителями в больницах. А Джонсон с окружением тайком веселился и попивал вино. Многое ему прощали, но это – не могут", – объяснил Остальский.

Поддержка Бориса Джонсона: коротко

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