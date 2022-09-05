Зауважують, що справжній друг українського народу зберігає свою популярність серед британців. Ба більше, більшість з них охоче залишила б Джонсона на посаді прем'єра. Про це 24 каналу розповів журналіст з Великої Британії Андрій Остальський.

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Джонсон може зберігати вплив

Згідно з опитуваннями, 68% британців (категорія літніх заможних людей, здебільшого – чоловіків) віддали б перевагу саме Борису Джонсону. Члени Консервативної партії навіть підписували петиції, аби залишити його на посаді.

Якби у цьому бюлетені було ім'я Бориса Джонсона, він з легкістю переміг би обох кандидатів (Ліз Трасс та Ріші Сунака – 24 канал),

– сказав журналіст.

Зауважимо, Ліз Трасс з теплом та вдячністю висловилася на адресу Бориса Джонсона у межах своєї урочистої промови. Вважають, що після таких потужних компліментів лідеру та другу, він справді може зберігати вплив.

Які плани має експрем'єр

За словами Остальського, друзі та соратники Джонсона говорять про те, що він має намір дещо відпочити. "Окрім цього, хоче зайнятися улюбленою справою. Він дуже любить виступати, а люди люблять його слухати. Люди мріють, він дійсно дуже яскрава фігура", – сказав він.

Мовиться про такі собі лекції та корпоративи по всьому західному світу. Виступатиме Джонсон для впливових та заможних людей.

Він розраховує поповнити свої банківські рахунки, адже у нього є певні фінансові проблеми. А коли він відчує себе впевнено – він подумає про те, щоб повернутися у політику,

– зазначив Андрій Остальський.

Джонсон не користується популярністю у суспільстві

Не варто забувати, наголосив журналіст, що Борис Джонсон справді дуже популярний серед членів Консервативно партії. Однак у суспільстві – ні. Переважна більшість британців вважає, що йому потрібно було давно залишити свій пост, особливо – після резонансних скандалів.

"Прості англійці не можуть пробачити обману, нелегальних вечірок, які відбувалися у його резиденції в той час, як звичайним людям заборонялося щось подібне – їх жорстоко штрафували, не дозволяли попрощатися з батьками у лікарнях, які помирали. А Джонсон з оточенням потай веселився та попивав вино. Багато що йому прощали, але це – не можуть", – пояснив Остальський.

Підтримка Бориса Джонсона: коротко

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