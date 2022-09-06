Про основні тези з промови вже колишнього прем'єра Великої Британії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Чекаю на співпрацю з Ліз Трасс, – Зеленський знову подякував Джонсону за дружбу

Борис Джонсон наголосив, що вважає визначними досягненнями на посаді:

виконання умов Brexit,

програму вакцинації від коронавірусу,

спротив російській агресії в Україні.

Джонсон також привітав досягнення свого уряду в економіці, заявивши, що кількість безробітних зараз "нижча, ніж будь-коли".

Про підтримку України у боротьбі з російською агресією

Британський прем'єр згадав про постачання зброї Україні, заявивши, що вони, можливо, "цілком допомогли змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років". Він також додав, що за енергетичною кризою стоїть російський диктатор владімір путін.

Ми намагаємось подолати енергетичну кризу. Путін не може шантажувати чи залякувати британців через енергетичну кризу. Новий уряд Торі допоможе це виправити,

– констатував політик.

Зауважимо, що напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на кадрові зміни в уряді Великої Британії. Глава держави подякував Борису Джонсону за дружбу та висловив свої очікування щодо нової прем'єрки Ліз Трасс.

Президент висловив сподівання, що Борис Джонсон продовжить політичну діяльність, а Ліз Трасс співпрацюватиме з Україною. Також Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона великим другом України.

Звернення Володимир Зеленського: дивіться відео

Крім того, під час промови пообіцяв підтримку своїй наступниці Ліз Трасс.

Я підтримуватиму Ліз Трасс і новий уряд на кожному етапі шляху,

– сказав Джонсон.

А от про своє майбутнє Джосон розповів дуже туманно:

"Щодо стрибків у майбутній кар'єрі, дозвольте мені сказати, що зараз я схожий на одну з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію. Тепер я обережно увійду в атмосферу і невидимо пришвартуюсь у якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану".

Після виступу Джонсон зі своєю дружиною Керрі вирушили до замку Балморал, щоб зустрітися з королевою Єлизаветою II. Додамо, що 5 вересня у Великій Британії оголосили результати виборів очільника Консервативної партії, а відповідно й голови уряду країни. Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ.

Чого чекати від Ліз Трасс: дивіться відео