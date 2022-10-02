Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Трагедія трапилася в Охтирському районі області.

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Деталі трагедії

Дмитро Живицький повідомив, що трагедія трапилася близько 8:45. Автівка з'їхала на узбіччя поблизу телевежі, де підірвалася на ворожій міні.

Водій загинув на місці внаслідок отриманих травм, 3 пасажирів зараз перебувають в лікарні. На місці трагедії працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини події.

Голова ОВА підкреслив, що Охтирський район залишається однією з найбільш замінованих росіянами територією Сумської області. Дмитро Живицький висловив співчуття родичам загиблого водія.

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

Щодня росіяни атакують Сумську область, обстрілюючи її зі своєї території. 2 жовтня уночі та вранці окупанти відкрили вогонь по 2 громадах області.

Дмитро Живицький повідомив, що між 1:00 та 2:00 окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду з мінометів та самохідних артилерійських установок. На території громади зафіксували 12 прильотів.

Близько 9:00 росіяни відкрили вогонь із самохідних артилерійських установок і по Хотінській громаді Сумщини. Там зафіксували 4 прильоти.

На щастя, жертв, постраждалих та руйнувань унаслідок обстрілів немає.

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