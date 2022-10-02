Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Трагедия произошла в Ахтырском районе области.

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Детали трагедии

Дмитрий Живицкий сообщил, что трагедия произошла около 8:45. Автомобиль съехал на обочину вблизи телебашни, где подорвался на вражеской мине.

Водитель погиб на месте в результате полученных травм, 3 пассажира сейчас находятся в больнице. На месте трагедии работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Глава ОВА подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из наиболее заминированных россиянами территорией Сумской области. Дмитрий Живицкий выразил соболезнования родственникам погибшего водителя.

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину

Каждый день россияне атакуют Сумскую область, обстреливая ее со своей территории. 2 октября ночью и утром оккупанты открыли огонь по 2 общинам области.

Дмитрий Живицкий сообщил, что между 1:00 и 2:00 оккупанты обстреляли Зноб-Новгородскую общину из минометов и самоходных артиллерийских установок. На территории общины зафиксировано 12 прилетов.

Около девяти часов россияне открыли огонь из самоходных артиллерийских установок и по Хотинской общине Сумщины. Там зафиксировали 4 прилета.

К счастью, жертв, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

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