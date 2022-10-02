Про ракетний обстріл Миколаєва зранку повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти обстрілювали область як з допомогою безпілотників, так і установок С-300.

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Миколаїв обстріляли ракетами С-300

Віталій Кім зауважив, що російські військові близько 03:45 били по місту з ЗРК С-300. Зафіксували влучання поблизу двох чотириповерхівок. Це стало причиною спалаху пожежі. Крім того, один зі снарядів влучив в територію лікарні. Через це поранень зазнали семеро людей.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підкреслив, що пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. Він, власне, уточнив, що пожежа спалахнула на третьому поверсі у двох квартирах чотириповерхівки. Її вдалося оперативно приборкати рятувальникам.

У ДСНС також додали, що ще одна пожежа спалахнула у допоміжній споруді, розташованій на території парку. Відомо, що вогонь вдалося ліквідувати.

Крім того, руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі, а також газопровід. Відомо, що частина будинків, станом на 10:00, були без світла та газу. На місцях працюють ремонтні бригади, щоб ліквідувати наслідки удару.

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва / Фото Єлизавети Кротик, Суспільне

Область атакували дронами-камікадзе

В ОК "Південь" повідомили, що вночі російські загарбники атакували область сімома БпЛА "Шахід-136". П'ять з них вдалося збити.

Відомо також, що вночі окупанти обстріляли село Шевченко Шевченківської громади. Внаслідок цього загинули дві людини. Крім того, часткових руйнувань зазнав житловий будинок.

Крім того, часткових руйнувань зазнав житловий будинок. Також лунали вибухи у селі Калинівка Воскресенської громади. Що стосується деталей, то вони наразі уточнюються.

А ще об 04:00 загарбники обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Відомо, що постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, що об 06:23 надійшла інформація про вибухи у Запоріжжі. Зауважимо, що повітряна тривога в області пролунала об 06:21. Відбої ж прозвучали об 06:44. Відомо, що обласний центр і околиці атакували чотирма ракетами типу С-300. Пошкоджень зазнала промислова інфраструктура, а також прилеглі житлові будинки. Минулося без постраждалих.

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