Про ракетний обстріл Миколаєва зранку повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти обстрілювали область як з допомогою безпілотників, так і установок С-300.
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Миколаїв обстріляли ракетами С-300
Віталій Кім зауважив, що російські військові близько 03:45 били по місту з ЗРК С-300. Зафіксували влучання поблизу двох чотириповерхівок. Це стало причиною спалаху пожежі. Крім того, один зі снарядів влучив в територію лікарні. Через це поранень зазнали семеро людей.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підкреслив, що пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. Він, власне, уточнив, що пожежа спалахнула на третьому поверсі у двох квартирах чотириповерхівки. Її вдалося оперативно приборкати рятувальникам.
У ДСНС також додали, що ще одна пожежа спалахнула у допоміжній споруді, розташованій на території парку. Відомо, що вогонь вдалося ліквідувати.
Крім того, руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі, а також газопровід. Відомо, що частина будинків, станом на 10:00, були без світла та газу. На місцях працюють ремонтні бригади, щоб ліквідувати наслідки удару.
Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва / Фото Єлизавети Кротик, Суспільне
Область атакували дронами-камікадзе
В ОК "Південь" повідомили, що вночі російські загарбники атакували область сімома БпЛА "Шахід-136". П'ять з них вдалося збити.
- Відомо також, що вночі окупанти обстріляли село Шевченко Шевченківської громади. Внаслідок цього загинули дві людини. Крім того, часткових руйнувань зазнав житловий будинок.
- Також лунали вибухи у селі Калинівка Воскресенської громади. Що стосується деталей, то вони наразі уточнюються.
- А ще об 04:00 загарбники обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Відомо, що постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, що об 06:23 надійшла інформація про вибухи у Запоріжжі. Зауважимо, що повітряна тривога в області пролунала об 06:21. Відбої ж прозвучали об 06:44. Відомо, що обласний центр і околиці атакували чотирма ракетами типу С-300. Пошкоджень зазнала промислова інфраструктура, а також прилеглі житлові будинки. Минулося без постраждалих.
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