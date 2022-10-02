Повітряна тривога пролунала у Запоріжжі о 06:21. А вже об 06:23 надійшли повідомлення про вибухи в обласному центрі. Зауважимо, що сирена була короткою, а відбій озвучили вже об 06:44.

Читайте також Кількість жертв обстрілу автоколони у Запоріжжі зросла до 31

Ворог атакував Запоріжжя

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що російські загарбники атакували як обласний центр, так і найближчі околиці. Що стосується постраждалих і руйнувань, то інформація наразі уточнюється.

Мешканців області він закликав продовжувати дотримуватися заходів безпеки. Старух попрохав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та переходити до укриття, коли лунають сирени. Ніхто не може виключити можливість повторних атак.

Об 07:19 надійшла інформація від секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Він уточнив, що російські загарбники атакували передмістя. Натомість у самому обласному центрі жодних прильотів не зафіксували.

Невдовзі він уточнив інформацію. У повідомленні за 07:37 Куртєв зазначив, що таки зафіксували руйнування інфраструктури одного з районів Запоріжжя, а також передмістя. За словами секретаря міської ради, на місцях влучань працюють відповідні служби.

Також закликав звертатися на гарячу лінію мешканцям міста, чия оселя також зазнала руйнувань. Для цього слід зателефонувати за номером 15-80.

Атакувати могли з С-300

У телеграм-каналі monitor зауважили, що по Запоріжжю ворог міг бити ракетами типу С-300 з області. Додамо, що мешканці у соціальних мережах почали розповідати про те, що над містом здійнявся дим. Вони також виклали відео, на яких можна побачити наслідки чергової ракетної атаки з боку росіян.

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: відео

Нагадаємо, що під час телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував ракетний удар по гуманітарній колоні. Він зазначив, що для теракту ворог використав модернізовані ракети С-300. Ці снаряди вибухають від найменшого дотику до поверхні. Натомість старі версії перед детонацією занурювалися у землю. Удосконалені ж снаряди розриваються з утворенням мінімальної вирви, але вражають значно більшу площу навколо.

Ракети С-300 випускали по Миколаєву

Нагадаємо, що у ніч проти 1 жовтня російські загарбники двічі атакували Миколаїв. Як зазначив глава ОВА Віталій Кім, внаслідок цього п'ятеро людей зазнали поранень. Очільник адміністрації зазначив, що по місту окупанти били з дронів-камікадзе, придбаних росіянами в Ірані.

Крім того, близько 04:00 вороги здійснили масований обстріл ракетами типу С-300. Внаслідок цього руйнувань зазнали багато помешкань. Зокрема, приліт зафіксували у п'ятиповерхівку, що в центрі Миколаєва.

Варте уваги – моторошні кадри розстріляної колони поблизу Куп'янська: дивіться відео