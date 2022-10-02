Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Дрон-камікадзе атакував центр Кривого Рогу

Олександр Вілкул – глава військової адміністрації Кривого Рогу – о 01:51 повідомив, що дрон-камікадзе атакував центр Кривого Рогу. Удару завдали по об'єкту інфраструктури в одному з центральних районів міста. Наразі триває ліквідація наслідків удару.

Людей попередили, що не можна фотографувати та знімати на відео місця прильотів.

Де сповіщали про тривогу

Серія відбоїв почалася близько 01:00. Станом на 01:07 про небезпеку сповіщали жителів таких областей:

Кіровоградської;

Миколаївської;

Донецької;

Одеської;

Запорізької;

Донецької;

Луганської.

Важливо! Під час повітряної тривоги вибухи чули також у Херсоні (00:20). Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Про відбій повідомили жителів таких областей:

Сумської;

Полтавської;

Харківської;

Чернігівської.

Розмінування Чорного моря може зайняти до 10 років

Російські окупанти не лише обстрілюють територію України, але й створили масштабну загрозу у Чорному морі. Процес розмінування може зайняти до 10 років. Про це заявив Тарас Чмут – керівник благодійного фонду "Повернись живим".

Треба виходити з того, що розмінування, знову ж, може зайняти до 10 років. І це дуже складний процес. Наразі у нас немає достатньої кількості сил і засобів для цього,

– зазначив Чмут.

Скільки точно мін перебуває в акваторії Чорного моря, наразі неможливо встановити.

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