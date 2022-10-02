Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
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Дрон-камікадзе атакував центр Кривого Рогу
Олександр Вілкул – глава військової адміністрації Кривого Рогу – о 01:51 повідомив, що дрон-камікадзе атакував центр Кривого Рогу. Удару завдали по об'єкту інфраструктури в одному з центральних районів міста. Наразі триває ліквідація наслідків удару.
Людей попередили, що не можна фотографувати та знімати на відео місця прильотів.
Де сповіщали про тривогу
Серія відбоїв почалася близько 01:00. Станом на 01:07 про небезпеку сповіщали жителів таких областей:
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Донецької;
- Одеської;
- Запорізької;
- Донецької;
- Луганської.
Про відбій повідомили жителів таких областей:
- Сумської;
- Полтавської;
- Харківської;
- Чернігівської.
Розмінування Чорного моря може зайняти до 10 років
Російські окупанти не лише обстрілюють територію України, але й створили масштабну загрозу у Чорному морі. Процес розмінування може зайняти до 10 років. Про це заявив Тарас Чмут – керівник благодійного фонду "Повернись живим".
Треба виходити з того, що розмінування, знову ж, може зайняти до 10 років. І це дуже складний процес. Наразі у нас немає достатньої кількості сил і засобів для цього,
– зазначив Чмут.
Скільки точно мін перебуває в акваторії Чорного моря, наразі неможливо встановити.
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