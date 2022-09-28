Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Раніше в ЗМІ була інформація, що окупанти залишили близько 450 мін у Чорному морі, які інколи вдається виявити біля узбережжя. Однак наразі невідомо, скільки саме морських мін встановили загарбники.

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Питання розмінування надзвичайно важливе. Адже Україні потрібні судноплавні шляхи, щоб відправляти та привозити товари.

Процес розмінування може зайняти до 10 років

За словами Чмута, розмінування – дійсно складний процес. Усі відповідні заходи можуть зайняти аж до 10 років. Крім того, Україна наразі немає достатньої кількості ресурсів, щоб знешкодити морські міни.

Треба виходити з того, що розмінування, знову ж, може зайняти до 10 років. І це дуже складний процес. Наразі у нас немає достатньої кількості сил і засобів для цього,

– зазначив Чмут.

Певну допомогу Україні має надати Велика Британія. Наразі Київ чекає два тральщики-шукачі мін. Їх мають передати цього або наступного року. Як наголошує Чмут, це суттєво розширить можливості щодо розмінування.

Розмінування у морі може зайняти до 10 років – Чмут: дивіться відео

Чому в Україні створили річковий дивізіон

Нещодавно, у червні 2022 року, Військово-морські сили створили річковий дивізіон на Дніпрі. Цей підрозділ підсилить оборону Півночі України. Як розповів Тарас Чмут, віе працюватиме на воді від кордонів білорусі до південної частини Києва.

На цій території військові зможуть здійснювати патрулювання, підсилення сухопутних військ, евакуацію та доставку річкового десанту, а також – боротьбу з повітряними цілями, які летять на низькій висоті.

Він додав, якби такий підрозділ був у Києві станом на 24 лютого, то вести бойові дії було б значно комфортніше. Саме тому українські військові й створили річковий дивізіон.