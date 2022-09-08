Таку думку 24 каналу висловив керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, зараз ЗСУ демонструють гарні результати у використанні різних видів військової допомоги.

Читайте також Ефективність української ППО, необхідна зброя та чого чекати від партнерів: інтерв'ю з Чмутом

Спостерігаючи за цим, країни Заходу можуть ухвалити рішення про постачання Україні нових видів зброї.

Показавши високий результат з HIMARS дальністю дії на 85 кілометрів, ми можемо претендувати на більш далекобійні ракети з дальністю ураження 150 кілометрів,

– зазначив Чмут.

За яких умов Захід може дати Україні потужнішу зброю

За його словами, на основі того, як майстерно ЗСУ застосовують той чи інший вид озброєння, країни Заходу можуть нарощувати потужність зброї для України.

Усе йде від малого до великого. Якщо ми демонструємо, що опанували і успішно застосовуємо потенціал однієї системи, ми можемо претендувати на потужнішу,

– пояснив Чмут.

Він додав, що якби українці не були здатні дати раду менш потужній зброї, то не могли б розраховувати на більше.

Інтерв'ю з керівником благодійного фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом: дивіться повне відео

Військова допомога від Заходу: останні новини