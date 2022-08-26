Про це 26 серпня розповіли у Міністерстві оборони України. Наголосили – окупанти не знищили жодну систему M270 та HIMARS.

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Також у Міноборони розповіли, що 50 російських складів із боєприпасами "вийшли з гри".

Українці захищають свою зброю

російські вбивці полюють за системами "Ураган", "Смерч" або HIMARS. Окупанти вважають їх рівноцінними на полі бою. ЗСУ втратили лише одну систему "Ураган".

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що керівники штабів з великим артилерійським досвідом розробляють плани захисту сучасної зброї, яку має Україна. Тому для росіян вона залишається фактично невидимою. Крім цього, РСЗВ прикривають потужні установки ППО.

"Згідно з моїми даними, з початку війни ми втратили 1 "Ураган". Це аналогічна система по цінності для ворога, за якими полювали. Система HIMARS охороняється набагато краще, ніж охоронялися "Смерчі" й "Урагани", – зазначив Нарожний.

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