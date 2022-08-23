Захист такої зброї планують начальники штабів з великим артилерійським досвідом, що мінімізує ризик їх втрати. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Експерт запевнив, що у ЗСУ HIMARS отримали висококваліфіковані офіцери-артилеристи, які за роки війни навчилися бути фактично невидимими для ворога.
З червня втрачено 0 установок HIMARS. У нас були системи реактивного вогню "Смерч" і "Ураган". Згідно з моїми даними, з початку війни ми втратили 1 "Ураган". Це аналогічна система по цінності для ворога, за якими полювали. Система HIMARS охороняється набагато краще, ніж охоронялися "Смерчі" й "Урагани",
– пояснив фахівець.
За його словами, цей вид РСЗВ прикривають декілька видів ППО, а також велика кількість піхоти з різноманітним озброєнням.
"Це дуже серйозна система захисту. Крім того, вони ніколи не "кучкуються" й не стоять по декілька одиниць поруч. Теоретично, можлива втрата однієї-двох одиниць HIMARS, але це не буде критичним для нас, якщо таке відбудеться", – вважає Нарожний.
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Він додав, що HIMARS – високомобільна артилерійська система і персонал комплексів знає, як правильно її використовувати, щоб не бути знайденим окупантами.
"Вони відстрілялися і в той же момент складаються й тікають. Не буває ситуації, коли вони залишаються на позиції. Всі ці операції дуже ґрунтовно плануються начальниками штабів, які мають величезний артилерійський досвід", – резюмував експерт.
У росії марять знищенням HIMARS
- У міністерстві оборони росії продовжують користуватися своєю доволі примітивною тактикою – якщо армія не має перемог, то їх можна вигадати. Так, на початку серпня там заявили, що загарбники буцімто знищили "взвод HIMARS".
- Водночас в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Україна не втратила жодної такої системи реактивного залпового вогню.
- 17 серпня міністр оборони Олексій Резніков вкотре спростував інформацію російських пропагандистів про знищення 12 установок HIMARS, назвавши такі заяви "дурницями".
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