Защиту такого оружия планируют начальники штабов с большим артиллерийским опытом, что минимизирует риск потери. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт заверил, что в ВСУ HIMARS получили высококвалифицированные офицеры-артиллеристы, за годы войны научившиеся быть фактически невидимыми для врага.

С июня потеряно 0 установок HIMARS. У нас были системы реактивного огня "Смерч" и "Ураган". Согласно моим данным, с начала войны мы потеряли 1 "Ураган". Это аналогичная система по ценности для врага, за которыми охотились. Система HIMARS охраняется гораздо лучше, чем охранялись "Смерчи" и "Ураганы",

– объяснил специалист.

По его словам, этот вид РСЗО прикрывают несколько видов ПВО, а также большое количество пехоты с разнообразным вооружением.

"Это очень серьезная система защиты. Кроме того, они никогда не "кучкуются" и не стоят по несколько единиц рядом. Теоретически возможна потеря одной-двух единиц HIMARS, но это не будет критическим для нас, если такое произойдет", – считает Нарожный.

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Он добавил, что HIMARS – высокомобильная артиллерийская система и персонал комплексов, знает, как правильно ее использовать, чтобы не быть найденным оккупантами.

"Они отстрелялись и в тот же момент складываются и убегают. Не бывает ситуации, когда они остаются на позиции. Все эти операции очень основательно планируются начальниками штабов, имеющими огромный артиллерийский опыт", – резюмировал эксперт.

В России грезят уничтожением HIMARS

В министерстве обороны России продолжают пользоваться своей довольно примитивной тактикой – если у армии нет побед, то их можно придумать. Так, в начале августа там заявили, что захватчики якобы уничтожили "взвод HIMARS".

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что Украина не потеряла ни одной такой системы реактивного залпового огня.

17 августа министр обороны Алексей Резников в очередной раз опроверг информацию российских пропагандистов об уничтожении 12 установок HIMARS, назвав такие заявления "глупостями".

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