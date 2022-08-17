Министр обороны Алексей Резников посмеялся над российской пропагандой. В пропагандистских медиа пишут, мол, "солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 HIMARS".

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Резников подчеркнул, что это ерунда. Над этим можно только посмеяться и покрутить пальцем у виска.

Совершенно ответственно могу сказать, ни одной HIMARS не потеряно,

– заверил министр.

Отдельно он подчеркнул, что доволен новым пакетом помощи от США, включающим боеприпасы, артиллерию и средства противорадарной борьбы.

Обратите внимание! 1 августа США передали Украине 4 дополнительных установки реактивных систем залпового огня HIMARS. В российской пропаганде лгут, мол, их войска уничтожили десятки систем.

Резников надеется на ATACMS

Также Резников отметил, что Украина надеется, что США примут решение о предоставлении ВСУ ракет ATACMS с дальностью 300 километров. Это нужно, чтобы наносить удары по целям на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях государства-агрессора.

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