Міністр оборони Олексій Резніков посміявся з російської пропаганди. У пропагандистських медіа пишуть, мовляв, "солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS".
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Резніков наголосив, що це дурниці. З цього можна тільки посміятися та покрутити пальцем біля скроні.
Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено,
– запевнив міністр.
Окремо він підкреслив, що задоволений новим пакетом допомоги від США, який включає боєприпаси, артилерію та засоби протирадарної боротьби.
Резніков сподівається на ATACMS
Також Резніков відзначив, Україна сподівається, що США ухвалять рішення про надання ЗСУ ракет ATACMS з дальністю 300 кілометрів. Це потрібно, аби завдавати ударів по цілях на всіх окупованих територіях, і навіть у прикордонних областях держави-агресорки.
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