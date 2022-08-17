Україна домовилась із США не використовувати надану зброю для ударів по росії. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Однак це не стосується окупованих територій.

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Резніков сподівається на ATACMS

Міністр сподівається, що США ухвалять рішення про надання ЗСУ ракет ATACMS з дальністю 300 кілометрів. Цього вистачить, аби бити по цілях на всіх окупованих територіях, і навіть у прикордонних областях держави-агресорки.

Вибухи в Криму: що відомо

У Джанкої 16 червня пролунали вибухи на складах окупантів. Момент удару оприлюднили у мережі. Внаслідок вибухів пошкоджена залізниця, яка має стратегічне значення для окупантів, адже нею вони перекидали свою військову техніку на Південь.

Згодом стало відомо про вибухи у Гвардійському. Над військовим аеродромом здійнявся дим. Саме там росія розміщувала 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї: 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.

Британська розвідка заявила, що в Джанкої та Гвардійському є найважливіші для окупантів військові аеродроми. Експерти переконані, що серед знищеного – системи зенітного ракетного вогню. Вони мали бути переміщені на територію Херсонської та Запорізької областей.

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