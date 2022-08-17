Про це 16 серпня сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він акцентував на тому, що окупантам уже доводиться використовувати стару техніку.

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Це вже "коктейль", – Резніков про БТГр росії

За даними міністра, наш ворог наразі накопичив приблизно 115 боєздатних батальйонно-тактичних груп. Проте лише 105 із них росіяни реально застосовують для відновлення своєї боєздатності.

Сумарно це напевно у військовому вимірі до 135 тисяч осіб. Але треба ще раз повторити, що це вже "коктейль". Там є і найманці, і псевдомобілізовані, мобілізовані студенти з тимчасово окупованих територій в "ОРДЛО", і росгвардія, і кого там тільки немає. Плюс в тому числі професійні військові,

– сказав Резніков.

Також у цьому інтерв'ю глава Міноборони нагадав, якими є цілі України у війні. А саме повна деокупація наших територій. "Не станом на 2014-й чи 2015-й, не на 24 лютого 2022 року. Кінцева історія - це перемога України та відновлення територій в кордонах станом на 1991 рік", – акцентував міністр.

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