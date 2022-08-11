Резніков відзначив роботу зв'язківці, кіберфахівці та лікарів
У липні Резніков вже заявляв, що понад 1 мільйон українців тримають оборону у військовій формі. Очільник Міноборони підтвердив, що "під штиком" у секторі оборони майже мільйон людей.
До речі 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, – Резніков
Міністр зазначив, що країну боронять не тільки військовослужбовці, але й лікарі, які теж носять військову форму.
Під багнетом – це трохи умовно, бо в однострої, наприклад, лікарі. Вони теж всі носять форму, але роблять свою справу, зв'язківці, кіберфахівці і т. д. Але якщо порахувати Прикордонну службу, Нацпол, Нацгвардію, СБУ, спецпідрозділи та Збройні сили – це біля мільйона людей,
– сказав Резніков.
За останнім зведенням, як сказав Резніков, на Україну наступає приблизно 111 чи 115 батальйонно-тактичних груп.
"Це приблизно 137 тисяч військових", – сказав міністр.
Які втрати України на фронті
- Міністр оборони Олексій Резніков у червні повідомляв про важку ситуацію на фронті. Він заявляв, що Україна щодня втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими.
- Схожі дані озвучував президент Володимир Зеленський. Він заявляв, що в бою Україна втрачала 60 – 100 військових на день убитими.
- Та в липні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк нещодавно розповів, що Україна щодня втрачає на війні 30 – 50 людей. Михайло Подоляк пояснив великі втрати в червні тим, що "тоді був перехід на другий етап війни". За його словами, тоді починалася велика артилерійська позиційна війна.
- Подоляк пов'язує зменшення кількості втрат України з тим, що ЗСУ завдають ударів по логістичних центрах російської армії. Окрім того, він зазначив, що триває передислокація російської армії по всій лінії фронту.
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