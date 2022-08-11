Резников отметил работу связистов, киберспециалистов и врачей

В июле Резников уже заявлял, что более 1 миллиона украинцев держат оборону в военной форме. Глава Минобороны подтвердил, что "под штыком" в секторе обороны почти миллион человек.

Кстати 24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки – Резников

Министр отметил, что страну защищают не только военнослужащие, но и врачи, тоже носят военную форму.

Под штыком – это немного условно, потому что в форме, например, врачи. Они тоже все носят форму, но делают свое дело, связисты, киберспециалисты и т.д.

– сказал Резников.

По последнему сведению, как сказал Резников, на Украину наступает примерно 111 или 115 батальонно-тактических групп.

"Это примерно 137 тысяч военных", – сказал министр.

Какие потери Украины на фронте

Министр обороны Алексей Резников в июне сообщал о тяжелой ситуации на фронте. Он заявлял, что Украина ежедневно теряет сотни военных убитыми и до 500 ранеными.

Но в июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ситуацию на фронте удалось стабилизировать.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк недавно рассказал, что Украина ежедневно теряет на войне 30 – 50 человек. Михаил Подоляк объяснил большие потери в июне тем, что "тогда был переход на второй этап войны". По его словам, тогда начиналась большая артиллерийская позиционная война.

Ранее Резников анонсировал получение сверхмощного оружия для ВСУ: смотрите видео