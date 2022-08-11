росіяни не підготувались до наступу належним чином. Тому було легко переривати їхні логістичні ланцюжки.
Зверніть увагу ЗСУ отримають нові M270 від Британії, нічна атака центру Харкова: основне за 169 день війни
росія не створила ударних угруповань до 24 лютого
Станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. вони не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання,
– мовиться в повідомленні.
Резніков розповів, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління та забезпечення, госпіталі, логістичні ланцюжки, ударні групи та інше. Але росіяни не мали таких ознак.
Тобто росіяни насправді пішли в атаку не зовсім готовими. Наслідком цього, зокрема, стала послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини.
Українське військове керівництво найбільше вразило те, що росіяни порушили свої ж інструкції і правила. За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота.
Але вони настільки були переконані, що похапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму,
– розповів міністр оборони.
Резніков зазначив, що для формування остаточного ударного угруповання росіянам потрібен був час – ще 1 – 3 тижні.