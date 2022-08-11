росіяни не підготувались до наступу належним чином. Тому було легко переривати їхні логістичні ланцюжки.

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росія не створила ударних угруповань до 24 лютого

Станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. вони не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання,

– мовиться в повідомленні.

Резніков розповів, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління та забезпечення, госпіталі, логістичні ланцюжки, ударні групи та інше. Але росіяни не мали таких ознак.

Тобто росіяни насправді пішли в атаку не зовсім готовими. Наслідком цього, зокрема, стала послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини.

Українське військове керівництво найбільше вразило те, що росіяни порушили свої ж інструкції і правила. За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота.

Але вони настільки були переконані, що похапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму,

– розповів міністр оборони.

Резніков зазначив, що для формування остаточного ударного угруповання росіянам потрібен був час – ще 1 – 3 тижні.

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