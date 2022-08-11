Головні події 11 серпня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найважливіше на фронті і не тільки – читайте нижче.

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05:05 Мер Харкова Ігор Терехов поділився наявною інформацією щодо обстрілів міста. Він зауважив, що ворог влучив у двір житлового будинку, розташованого у центрі.

04:35 російські військові продовжують обстрілювати мирні міста України. Під ранок ворог запустив ракети по Харкову. Також вибухи чули у Дніпрі.

03:15 Олексій Арестович на тлі вибухів у Новофедорівці розповів, скільки аеродромів залишилось в окупантів у Криму. Він зауважив, що у ворога все ще є п'ять летовищ, на яких перебуває авіація російських загарбників.

01:23 Користувачі мережі повідомляють про вибухи на аеродромі під Гомелем. Їх почули у районі аеродрому "Зябрівка". Там упродовж 10 хвилин містяни фіксували щонайменше чотири спалахи.

01:14 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією за минулу добу. ЗСУ у регіоні завдали удару по командних пунктах 49 армії, берегової охорони та БТГр десантників. Що стосується втрат, то вони такі:

41 окупант;

3 гаубиці "Мста-Б";

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

00:01 Велика Британія відправить до України нові системи РСЗВ M270. Відповідну інформацію підтвердив журналістам міністр оборони Бен Уоллес. Зауважимо, що вони оснащуються такими ж ракетами, що й HIMARS. Тож можуть бити на 80 кілометрів.