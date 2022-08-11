Главные события 11 августа 24 канал собрал в одном материале. О самом важном на фронте и не только – читайте ниже.

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05:05 Мэр Харькова Игорь Терехов поделился имеющейся информацией об обстрелах города. Он отметил, что враг попал во двор жилого дома, расположенного в центре.

04:35 российские военные продолжают обстреливать мирные города Украины. Под утро враг запустил ракеты по Харькову. Также взрывы слышали в Днепре.

03:15 Алексей Арестович на фоне взрывов в Новофедоровке рассказал, сколько аэродромов осталось у оккупантов в Крыму. Он отметил, что у врага все еще пять аэродромов, на которых находится авиация российских захватчиков.

01:23 Пользователи сети сообщают о взрывах на аэродроме под Гомелем. Их услышали в районе аэродрома "Зябровка". Там в течение 10 минут горожане фиксировали не менее четырех вспышек.

01:14 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией за минувшие сутки. ВСУ в регионе нанесли удар по командным пунктам 49 армии, береговой охраны и БТГр десантников. Что касается потерь, то они таковы:

41 оккупант;

3 гаубицы "Мста-Б";

7 единиц бронированной и автомобильной техники.

00:01 Великобритания отправит в Украину новые системы РСЗО M270. Соответствующую информацию подтвердил министр обороны Бен Уоллес. Заметим, что они оснащаются такими же ракетами, как и HIMARS. Так что могут бить на 80 километров.