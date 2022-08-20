Отличным примером такого сотрудничества являются знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar и американские РСЗО HIMARS. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Особенность Bayraktar

По его словам, некоторые имеют ложное представление о "Байрактарах", считая, что они прежде всего поражают враждебные цели. Однако это лишь вторая функция этих дронов, ведь они – разведывательно-ударные, а не ударно-разведывательные. То есть на первом месте стоит разведка, а возможность поражения целей выступает дополнительной опцией.

Как отметил Катков, главную особенность Bayraktar ВСУ продемонстрировали в начале "сериала" под названием "Чернобаевка". Тогда была показана реальная дальность работы оптической станции, передающей картинку. Она позволяет видеть конкретные объекты, расположенные на расстоянии до 50 километров, и что очень важно передавать их координаты. На этом этапе украинские защитники объединяют работу беспилотника с работой HIMARS.

Как турецкие дроны работают с HIMARS

У нас есть птица, которая работает со своей территории и не заходит в зону ПВО противника. Она смотрит крайне далеко, передает данные, видит конкретные объекты, определяет их координаты, и сразу в онлайне передает эти данные на тот же HIMARS или любое другое средство поражения типа артиллерии,

– объяснил эксперт.

Следовательно, HIMARS также лучше и эффективно работают в тандеме с такими дронами. Ведь эти РСЗО – действительно очень высокоточное оружие, но для того, чтобы оно было таким, ему необходимо дать точные координаты, чтобы попасть в нужное место.

Объединенная работа разведывательного средства со средством поражения образует разведывательно-ударный контур. Катков пояснил, что здесь очень важна скорость передачи данных, чтобы они были актуальными. Тогда объединение дрона даже просто с артиллерией в едином контуре в онлайн-режиме – это наилучшее решение, дающее наилучший результат.

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Напомним, что США приняли предоставление нового пакета вооруженной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов. В частности, там будут и снаряды для HIMARS, чтобы ВСУ уничтожали еще больше целей российских оккупантов.​