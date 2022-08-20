Чудовим прикладом такої співпраці є славнозвісні турецькі безпілотники Bayraktar та американські РСЗВ HIMARS. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Особливість Bayraktar

За його словами, дехто має хибне уявлення про "Байрактари", вважаючи, що вони насамперед вражають ворожі цілі. Однак це лише друга функція цих дронів, адже вони – розвідувально-удані, а не ударно-розвідувальні. Тобто на першому місці стоїть саме розвідка, а можливість ураження цілей виступає додатковою опцією.

Як зауважив Катков, головну особливість Bayraktar ЗСУ продемонстрували під час початку "серіалу" під назвою "Чорнобаївка". Тоді було показано реальну дальність роботи оптичної станції, яка передає картинку. Вона дозволяє бачити конкретні об'єкти, розташовані на відстані до 50 кілометрів, і що вкрай важливо – передавати їхні координати. На цьому етапі українські захисники і об'єднують роботу безпілотника з роботою HIMARS.

Як турецькі дрони працюють з HIMARS

У нас є пташка, яка працює зі своєї території та не заходить у зону ППО противника. Вона дивиться вкрай далеко, передає дані, бачить конкретні об'єкти, визначає їхні координати, і одразу в онлайні передає ці дані на той самий HIMARS чи будь-який інший засіб ураження типу артилерії,

– пояснив експерт.

Відтак, HIMARS також найкраще та найефективніше працюють у тандемі з такими дронами. Адже ці РСЗВ – справді вкрай високоточна зброя, але для того, щоб вона була такою, їй необхідно дати точні координати, аби влучити у потрібне місце.

Об'єднана робота розвідувального засобу із засобом ураження утворює розвідувально-ударним контуром. Катков пояснив, що тут дуже важливою є швидкість передачі даних, аби вони були актуальними. Тоді об'єднання дрона навіть просто з артилерією в єдиному контурі в онлайн-режимі – це найкраще рішення, що дає найкращий результат.

Повний стрім з військовим експертом Олегом Катковим на 24 каналі: дивіться відео



Нагадаємо, що США ухвалили надання нового пакету збройної допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. Зокрема, там будуть і снаряди для HIMARS, аби ЗСУ нищили ще більше цілей російських окупантів. ​