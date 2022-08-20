Про допомогу від США 24 каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, ці безпілотники здатні серйозно вплинути на ведення бойових від ЗСУ, як свого часу це зробили і HIMARS, і 155-міліметрові гаубиці М-777.

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Американці кілька місяців роздумували, чи можуть вони передати ЗСУ таку сучасну військову техніку. Адже, якщо безпілотник зіб'ють, то окупанти отримають доступ до потужних технологій. І ось вони їдуть до ЗСУ.

Яку ще зброю отримає Україна

Романюк окремо виділив протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, які ЗСУ вже отримували раніше. Саме завдяки цій зброї українські військові кілька тижнів тому знищили ворожу батарею ЗРК С-300 на Херсонщині.

Інша зброя, яку отримала Україна: 15 гаубиць калібру 105 міліметрів, 36 тисяч артилерійських снарядів, снаряди до HIMARS, протитанкові керовані ракети TOW та комплекси до них, 1 тисяч Javelin та мінно-стійкі транспортні засоби.

Романенко вважає, що на цей час Україна мала б отримувати ще більше зброї. За його словами, поки що ЗСУ не отримали всю допомогу, яку зобов'язалися передати на зустрічі "Рамштайн". Однак вона поступово приходить.

Для здійснення масштабної контрнаступальної операції потрібен величезний запас зброї. Останні пакети допомоги від США дозволять нам зайти в кінці серпня – початок вересня з цікавими контрударами проти росії. Їх ми навіть бачили вчора, коли в Криму сталася "бавовна", – зазначив Юрій Романюк.

Юрій Романюк про новий пакет допомоги від США: дивіться відео

Додамо, США також готуються передати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS. ЗСУ зможуть отримати їх упродовж 2-3 місяців. Цікаво, що саме ці засоби ППО обороняють Білий дім.