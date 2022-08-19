Анонімне джерело в розвідці США розповіло про це журналістці Еммі Буровс 19 серпня. Також мовилося про дії росії щодо намагань поновлювати боєздатність своїх БТГр.

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Є докази виснаження запасів зброї росії

За словами представника розвідки, поступове зменшення боєзапасу російської армії – не припущення. Тому він вважає, що такий стан речей "зрештою почне погіршувати здатність росії розпочинати наступ".

У нас є широкий спектр доказів, які свідчать про те, що боєприпаси виснажуються... включно з боєприпасами, які надходять із глибоких сховищ,

– сказав розвідник США.

Він згадав і вибухи військових складів окупантів, бо це безпосередньо впливає на кількість запасів нашого ворога. "Я думаю, що ми можемо припустити напади українців у тилу ворога", – сказало анонімне джерело. Водночас співрозмовник акцентував, що навіть у межах росії такі цілі є повністю законними, оскільки їхнє ураження не становить загрози територіальній цілісності агресора.

Спроби відновити боєздатність – провальні

Керівництво армії окупантів справді намагається компенсувати втрати, яких зазнало. Передусім мовиться про особовий склад.

Наразі США вже відомо про те, що росіяни почали об'єднувати батальйонно-тактичні групи. На думку розвідника, росія переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили… це не хороший спосіб підвищити боєздатність".

Поповнення та відновлення сил буде невід'ємною частиною того, що відбуватиметься взимку,

– спрогнозував представник розвідки.

Також він додав, що наразі війна вже перейшла у наступну стадію. Мовляв, дії росіян стали більш поміркованими, бо вони зрозуміли, "що це марафон, а не спринт".

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