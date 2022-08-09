Рішення про виділення коштів ухвалив Держдеп США. Це найбільша програма США з розмінувань в Україні.

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Як США допомагатимуть у розмінуванні

Кошти від Держдепу будуть спрямовані на оснащення та навчання 100 команд спеціалістів, які власне проводитимуть розмінування звільнених від окупантів територій. Про це журналістам повідомив американський чиновник.

Цей же чиновник порівняв програму з розмінування, яку впроваджує США із зусиллями Вашингтона щодо розмінування територій В'єтнаму, Камбоджі та Лаосу після американської війни у 60-х – 70-х роках минулого століття.

США активно допомагають Україні

8 серпня ЗМІ повідомили, що США готують виділення 4,5 мільярда доларів на підтримку бюджету України в умовах війни. Ці кошти надійдуть нашій державі транзитами через Світовий банк. Перший і найбільший транзит у розмірі 3 мільярдів доларів наша держава має отримати вже у серпні. Таким чином економічна допомога від США від початку повномасштабного вторгнення становитиме 8,5 мільярда доларів.

Буквально через менш ніж годину США офіційно оголосили про новий оборонний пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. У рамках нової допомоги Україна отримає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

75 тисяч снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 тисяч снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS;

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

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