Допомога надійде траншами. Перший із них і водночас найбільший запланований на серпень.

Зверніть увагу Сенатори обох партій вкотре закликали Держдеп визнати росію спонсором тероризму: чому це важливо

На що буде спрямована нова допомога

Нова допомога від США, за даними ЗМІ, буде спрямована на підтримку бюджету України. Першим траншем Україна у серпні отримає 3 мільярди доларів.

Про рішення Вашингтона журналістам повідомило Агентство міжнародного розвитку. Надходження коштів до українського бюджету відбуватиметься через світовий банк. Водночас в Агентстві не уточнили, на коли запланований другий транш.

Таким чином сумарна підтримка бюджету України Вашингтоном від початку повномасштабної війни становитиме 8,5 мільярда доларів.

Напередодні стало відомо про новий пакет військової допомоги

США надають Україні потужну військову підтримку. Зокрема 5 серпня ЗМІ повідомили про те, що у Білому домі планують оголосити про новий пакет оборонної допомоги на 1 мільярд доларів.

За новим пакетом допомоги Україна може отримати:

боєприпаси для HIMARS;

боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS;

до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Новий пакет буде фінансуватися в межах Президентського органу скорочення коштів (PDA). Якщо Байден погодить передачу із запасів США, то її будуть надсилати без потреби схвалення Конгресом.

Важливо – США зняли обмеження з постачання зброї Україні: дивіться відео