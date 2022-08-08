Відповідну заяву зробила Карін Жан-П'єр – речниця Білого дому. Вона заявила, що у Штатах стежать за ситуацією навколо ЗАЕС, яку окупанти обстрілюють.

Зауважте росіяни зацікавлені в постійній роботі Запорізької АЕС, – експертка з ядерної безпеки

Ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль,

– наголосила Жан-П'єр.

Речниця Білого дому також відзначила, що США аплодують українській владі та оператору ЗАЕС, які віддано зберігають ядерну безпеку у таких складних умовах.

Також Жан-П'єр додала, що Міністерство енергетики США, а також Національне управління з питань ядерної безпеки повідомляють, що дані від центрів радіаційного контролю продовжують надходити. На щастя, наразі не зафіксували ознак підвищення чи незвичного рівня радіації.

Ядерний шантаж росії не має спрацювати

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що ядерний шантаж росії не спрацював колись та має не спрацювати зараз.

За словами Єрмака, найкращою відповіддю на погрози щодо ЗАЕС буде деокупація українських територій.

"Коли терорист висуває умови, відповідь на це має бути потужною. У 21 сторіччі загрожувати світу ядерною станцією можуть тільки головні кандидати на повну ізоляцію. І саме цю ізоляцію ми разом повинні забезпечити для росії", – заявив Єрмак.

Він закликав якнайшвидше ухвалити санкції проти атомної галузі країни-окупантки.

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