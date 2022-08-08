Соответствующее заявление сделала Карин Жан-Пьер – представитель Белого дома. Она заявила, что в Штатах следят за ситуацией вокруг ЗАЭС, которую оккупанты обстреливают.

Заметьте россияне заинтересованы в постоянной работе Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности

Мы продолжаем призывать россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль,

– подчеркнула Жан-Пьер.

Представитель Белого дома также отметила, что США аплодируют украинским властям и оператору ЗАЭС, которые преданно сохраняют ядерную безопасность в таких сложных условиях.

Также Жан-Пьер добавила, что Министерство энергетики США, а также Национальное управление по ядерной безопасности сообщают, что данные от центров радиационного контроля продолжают поступать. К счастью, пока не зафиксировали признаков повышения или необычного уровня радиации.

Ядерный шантаж россии не должен сработать

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – заявил, что ядерный шантаж россии не сработал когда-то и не должен сработать сейчас.

По словам Ермака, лучшим ответом на угрозы ЗАЭС будет деоккупация украинских территорий.

"Когда террорист выдвигает условия, ответ на это должен быть мощным. В 21 веке угрожать миру ядерной станцией могут только главные кандидаты на полную изоляцию. И именно эту изоляцию мы вместе должны обеспечить для россии", – заявил Ермак.

Он призвал как можно быстрее принять санкции против атомной отрасли страны-оккупантки.

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