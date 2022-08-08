Об этом заявила 24 каналу независимый эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, оккупанты имеют проблемы в Крыму после попадания ВСУ в "вышки Бойко".
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"оккупанты заинтересованы в работе Запорожской АЭС"
Кошарная отметила, что российские захватчики уже несколько дней обстреливают Запорожскую АЭС. В то же время, российские СМИ утверждают, что это делают украинские военные.
По ее мнению, это шантаж и провокация. оккупанты так поднимают ставки, делая это всегда, когда у них не очень хорошие дела на фронте.
На самом деле они заинтересованы в работающей Запорожской АЭС,
– подчеркнула эксперт по ядерной безопасности.
По словам Кошарной, оккупанты имеют проблемы в Крыму после попадания ВСУ в "вышки Бойко". Именно оттуда газ шел на тепловые электростанции полуострова, которые работали на газе.
Я думаю, что сейчас с этими скважинами проблемы ресурса нет. И для того, чтобы обеспечить Крым электроэнергией, им нужна целая рабочая Запорожская станция,
– заявила она.
Она отметила, что российскими захватчиками это уже было заявлено, и они это будут делать.
Кошарная о заинтересованности оккупантов в постоянной работе Запорожской АЭС: смотрите видео
"Ставят нас на грань ядерной катастрофы"
Кошарная рассказала, что обстрелами они перебили распределительные линии электропередач напряжением 150 кВ и 330 кВ, а также появилась информация, что и напряжением 750 кВ.
Это они еще демонстрируют, что у них есть серьезные намерения отключить Запорожскую станцию от объединенной энергосистемы Украины,
– сказала эксперт.
По ее мнению, российские оккупанты так пугают, хотя от москвы можно ожидать чего угодно.
Они ставят нас на грань ядерной катастрофы – вот их задача,
– отметила Кошарная.
В то же время эксперт по ядерной безопасности уверена, что бомбить реакторное отделение россияне все же не будут.
Обстрелы Запорожской АЭС: что известно
- российские военные 5 августа снова обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Целью оккупантов в очередной раз стала Запорожская АЭС.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на действия оккупантов и назвал их реальной угрозой ядерной катастрофы.
- По данным разведки, оккупанты заминировали 2 энергоблока станции и завезли на территорию ЗАЭС военную технику.
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