Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, информирует 24 канал. Оккупанты продолжают создавать угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС в Энергодаре.

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Оккупанты занимаются ядерным шантажом

Андрей Юсов подчеркнул, что никакие международные организации, в том числе и МАГАТЭ, не контролируют Запорожскую АЭС. Представитель пресс-службы украинской разведки отметил, что уже есть данные международных расследований относительно того, что россияне завезли на территорию ЗАЭС технику, оружие и взрывчатку. Также оккупанты заминировали энергоблоки.

Есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков российскими оккупационными войсками ЗАЭС в Энергодаре. Понятно, что это ядерный шантаж и опасность,

– сообщил Юсов.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что россияне могли бы доказать свою непричастность к ядерному шантажу и артиллерийским обстрелам Запорожской АЭС, передав контроль над ней МАГАТЭ.

В "Энергоатоме" также говорили о минировании

Накануне в "Энергоатоме" опубликовали заявление, в котором также говорилось о минировании крупнейшей в Украине и Европе атомной электростанции. В частности фактическим минированием энергоблоков там называли собственно размещение оружия, техники и взрывчатки в машинных залах 1 и 2 энергоблоков ЗАЭС.

Кроме того, захватчики заминировали береговую линию станции за линией охладительных бассейнов и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Энергоатом" назвал главной целью оккупантов и обстрелов Запорожской АЭС уничтожение ее инфраструктуры и обесточивание Юга Украины.

МАГАТЭ отреагировало на действия оккупантов на ЗАЭС

Вечером 6 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отреагировал на действия оккупантов на ЗАЭС и назвал их реальной угрозой ядерной катастрофы.

Глава организации осудил военные действия возле крупнейшего ядерного объекта Европы и призвал их прекратить. Также Гросси отметил, что работники станции не должны быть под давлением, чтобы должным образом выполнять свои обязанности, от которых также зависит безопасность ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ заявил, что готов возглавить миссию организации на Запорожскую АЭС, что гарантировало бы ядерную безопасность. Это позволит инспекторам МАГАТЭ проводить важную проверку работы станции. Но для этого нужно содействие не только Украины, но и россии, которая оккупировала Запорожскую АЭС и создает новую угрозу.

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