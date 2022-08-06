Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, інформує 24 канал. Окупанти продовжують створювати загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС в Енергодарі.

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Окупанти займаються ядерним шантажем

Андрій Юсов наголосив, що жодні міжнародні організації, у тому числі й МАГАТЕ, не контролюють Запорізьку АЕС. Представник пресслужби української розвідки наголосив, що вже є дані міжнародних розслідувань щодо того, що росіяни завезли на територію ЗАЕС техніку, зброю та вибухівку. Також окупанти замінували енергоблоки.

Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами ЗАЕС в Енергодарі. Зрозуміло, що це ядерний шантаж та небезпека,

– повідомив Юсов.

Представник української розвідки підкреслив, що росіяни могли б довести свою непричетність до ядерного шантажу та артилерійських обстрілів Запорізької АЕС, передавши контроль над нею МАГАТЕ.

В "Енергоатомі" також казали про замінування

Напередодні в "Енергоатомі" опублікували заяву, в якій також йшлося про замінування найбільшої в Україні та Європі атомної електростанції. Зокрема фактичним мінуванням енергоблоків там називали власне розміщення зброї, техніки та вибухівки в машинних залах 1 та 2 енергоблоків ЗАЕС.

Крім того, загарбники замінували берегову лінію станції за лінією охолоджувальних басейнів і прилеглого берега Каховського водосховища.

"Енергоатом" назвав головною метою окупантів та обстрілів Запорізької АЕС знищення її інфраструктури і знеструмлення Півдня України.

МАГАТЕ відреагувало на дії окупантів на ЗАЕС

Увечері 6 серпня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відреагував на дії окупантів на ЗАЕС та назвав їх реальною загрозою ядерної катастрофи.

Очільник організації засудив військові дії біля найбільшого ядерного об'єкту Європи та закликав їх припинити. Також Гроссі наголосив на тому, що працівники станції не повинні бути під тиском, щоб належно виконувати свої обов'язки, від яких також залежить безпека ЗАЕС.

Очільник МАГАТЕ заявив, що готовий очолити місію організації на Запорізьку АЕС, що гарантувало б ядерну безпеку. Це дозволить інспекторам МАГАТЕ проводити важливу перевірку роботи станції. Але для цього потрібно сприяння не лише України, але й росії, яка окупувала Запорізьку АЕС та створює нову загрозу.

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