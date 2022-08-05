Накануне в Институте по изучению войны высказали предположение, ради чего врагу нужна Запорожская АЭС. Речь идет об атаке украинских позиций с этого объекта, чтобы провоцировать ВСУ на ответный удар.

Читайте также Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в пригороде Запорожья

россияне сорвали безопасность эксплуатации станции

В разведке Великобритании отметили, что в течение пяти месяцев остаются непонятными намерения россиян. Аналитики ведомства не могут точно объяснить, для чего врагу Запорожская АЭС, если он не использует ее по прямому назначению. Более того, то, что захватчики делали на территории станции, могло подорвать безопасность ее нормальной эксплуатации.

С Запорожской ТЭС враг совершает атаки

Разведданные, которыми владеют в ведомстве, свидетельствуют о том, что оккупанты действуют в районах близ АЭС. Именно оттуда они из артиллерии бьют по подконтрольным Украине территориям на западном берегу Днепра. На этом раньше тоже делали акцент в Институте по изучению войны.

Кроме того, в разведке предполагается, что Энергодар враг использует для восстановления своих военных. И именно благодаря Запорожской АЭС оккупанты могут себе позволить не волноваться как за личный состав, так и за технику. Ведь ВСУ не будут рисковать бить по району станции, чтобы не причинить беды не только Украине, но и миру.

В МАГАТЭ обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сделал заявление по поводу Запорожской АЭС. Напомним, что ее враг в течение пяти месяцев превратил в военную базу.

Так, в МАГАТЭ отметили, что Украине может угрожать еще один ядерный взрыв. Гросси отметил нарушение всех принципов ядерной безопасности. Кроме того, он отметил, что давно собирается посетить Запорожскую АЭС. Но для этого ему и команде необходимо как защита, так и срочное сотрудничество россии и Украины.

Достойно внимания – в ночь на 5 августа оккупанты совершили массированную атаку украинских городов: смотрите видео