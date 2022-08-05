Напередодні в Інституті з вивчення війни висловили припущення, задля чого ворогові Запорізька АЕС. Мовиться про атаку українських позицій з цього об'єкта, щоб провокувати ЗСУ на удар у відповідь.

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росіяни підірвали безпеку експлуатації станції

У розвідці Великої Британії зауважили, що упродовж п'яти місяців залишаються незрозумілими наміри росіян. Аналітики відомства не можуть достеменно пояснити, задля чого ворогові Запорізька АЕС, якщо він не використовує її за прямим призначенням. Ба більше, те, що загарбники робили на території станції, могло підірвати безпеку її нормальної експлуатації.

З Запорізької ТЕС ворог здійснює атаки

Розвіддані, якими володіють у відомстві, свідчать про те, що окупанти діють у районах поблизу АЕС. Саме звідти вони з артилерії б'ють по підконтрольних Україні територіях, що на західному березі Дніпра. На цьому раніше теж робили акцент в Інституті з вивчення війни.

Крім того, в розвідці припускають, що Енергодар ворог використовує для відновлення своїх військових. І саме завдяки Запорізькій АЕС окупанти можуть собі дозволити не хвилюватись як за особовий склад, так і техніку. Адже ЗСУ не ризикуватимуть бити по району станції, щоб не завдати лиха не лише Україні, а й світу.

У МАГАТЕ стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС

Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зробив заяву щодо Запорізької АЕС. Нагадаємо, що її ворог упродовж п'яти місяців перетворив на військову базу.

Так, у МАГАТЕ зазначили, що Україні може загрожувати ще один ядерний вибух. Гроссі наголосив на порушенні усіх принципів ядерної безпеки. Крім того, він зазначив, що давно збирається відвідати Запорізьку АЕС. Але для цього йому та команді необхідний як захист, так і термінова співпраця росії та України.

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