Як зазначають в Інституті з вивчення війни, ворог спеціально використовує Запорізьку АЕС для атаки по підконтрольних Україні територіях. Це окупанти роблять для того, щоб провокувати наших військових на удар у відповідь, наслідки якого можуть загрожувати всьому світу.

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росія знову хоче дискредитувати ЗСУ

Аналітики упродовж останніх тижнів спостерігають активність поблизу Запорізької АЕС. З території навколо неї ворог відкриває позиції українських військових у Нікополі, а також інших населених пунктах. Роблять це російські військові навмисно.

Окупанти прагнуть зробити все можливе для того, щоб ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, що стало б причиною міжнародного засудження або ядерного інциденту. В Інституті з вивчення війни відразу ж зазначили, що на таке українські військові навряд чи підуть.

Інший сценарій передбачає продовження обстрілів з тієї ж Запорізької АЕС. Причому ворог робитиме це доти, поки у нього залишатимуться боєприпаси. А оскільки локацію сміливо можна назвати "безпечною зоною", то й покидати її окупанти самостійно навряд чи планують. Нашим же військовим буде вкрай непросто їх вибити, не ризикуючи можливими наслідками.

На Запорізькій АЕС ворог може зберігати зброю

Нагадаємо, що в Інституті з вивчення війни ще 21 липня частину свого звіту присвятили Запорізькій АЕС, що в Енергодарі. Згідно з відомостями, якими володіють аналітики, окупанти на території станції можуть зберігати важку військову техніку. Об'єкт вони обрали саме для того, щоб захистити озброєння від українських військових.

Ба більше, ворог не полишає спроб дискредитувати ЗСУ. Для цього російські бійці самі ж обстрілюють населені пункти навколо Енергодара. Відповідні атаки загарбники здійснюють, щоб звинуватити у них саме українських військових.

Зауважимо, що раніше журналісти The New York Times також висловили відповідне припущення. Вони підкреслили, що артилерією ворог цілеспрямовано б'є саме з території Запорізької АЕС по наших позиціях. Мовляв, станція стала для них справжнісіньким щитом.

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