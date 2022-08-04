Как отмечают в Институте по изучению войны, враг специально использует Запорожскую АЭС для атаки по подконтрольным Украине территориям. Это оккупанты делают для того, чтобы провоцировать наших военных на ответный удар, последствия которого могут угрожать всему миру.

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россия снова хочет дискредитировать ВСУ

Аналитики последние недели наблюдают активность вблизи Запорожской АЭС. С территории вокруг нее враг обстреливает позиции украинских военных в Никополе, а также в других населенных пунктах. Делают это российские военные намеренно.

Оккупанты стремятся сделать все возможное для того, чтобы ВСУ открывали ответный огонь, что стало бы причиной международного осуждения или ядерного инцидента. В Институте по изучению войны сразу же отметили, что на такое украинские военные вряд ли пойдут.

Другой сценарий предполагает продолжение обстрелов из той же Запорожской АЭС. Причем враг будет делать это, пока у него будут оставаться боеприпасы. А поскольку локацию смело можно назвать "безопасной зоной", то и покидать ее оккупанты самостоятельно вряд ли планируют. Нашим же военным будет очень непросто их выбить, не рискуя возможными последствиями.

На Запорожской АЭС враг может хранить оружие

Напомним, что в Институте по изучению войны еще 21 июля часть своего отчета посвятили Запорожской АЭС в Энергодаре. Согласно сведениям, которыми владеют аналитики, оккупанты на территории станции могут хранить тяжелую военную технику. Объект избрали именно для того, чтобы защитить вооружение от украинских военных.

Более того, враг не оставляет попыток дискредитировать ВСУ. Для этого российские бойцы сами обстреливают населенные пункты вокруг Энергодара. Соответствующие атаки захватчики совершают, чтобы обвинить в них именно украинских военных.

Напомним, что ранее журналисты The New York Times также высказали соответствующее предположение. Они подчеркнули, что артиллерией враг целенаправленно избивает именно с территории Запорожской АЭС по нашим позициям. Мол, станция стала для них самым настоящим щитом.

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