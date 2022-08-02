Соответствующую информацию издание опубликовало 1 августа. В конце июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты хотят проникнуть в машинные залы ЗАЭС с оружием и взрывчаткой.

Обратите внимание На Запорожской АЭС оккупанты устанавливают ракетные комплексы и уже нанесли первые удары.

россияне атакуют ВСУ, прикрываясь АЭС

Вдоль большей части линии фронта российской войны в Украине, когда одна сторона совершает артиллерийскую атаку, другая стреляет в ответ. Однако не в Никополе, городе в глубине южной сельской местности, где украинская армия сталкивается с новым и неприятным препятствием, готовясь к большому контрнаступлению: атомная электростанция, которую российская армия превратила в крепость,

– говорится в сообщении.

Более того, Никополь расположен на западном берегу Днепра, а на противоположном берегу находится крупнейшая атомная электростанция в Европе, которую россия захватила в марте.

"россияне ведут огонь с прикрытия с середины июля, посылая ракеты через реку на Никополь и другие цели", – сообщило издание.

В The New York Times объяснили, что Украина не может дать ответный залп артиллерийских снарядов, используя современные ракетные системы, предоставленные США.

Это может привести к поражению одного из шести водо-водяных реакторов или высокорадиоактивных отходов в хранилищах. И россия это знает,

– сообщило издание.

Также The New York Times процитировала мэра Никополя Александра Саюка. Он сказал, что россияне прячутся на АЭС, чтобы их не ударили, но использовать такой предмет как щит очень опасно.

Кратко о последних новостях с АЭС

20 июля в "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты хотят проникнуть в машинные залы ЗАЭС с оружием и взрывчаткой.

Тогда сообщали, что в машинных залах на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС захватчики хотят разместить военный арсенал. Так вражеская армия хочет уберечь свое вооружение от возможных ударов ВСУ.

Перед этим 16 июля россияне устанавливали на АЭС ракетные комплексы и уже тогда наносили первые удары.

Кроме того, по данным президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, на ЗАЭС находятся ориентировочно 500 российских военных, контролирующих периметр станции.

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