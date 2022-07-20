Об очередном вопиющем нарушении ядерной безопасности россиянами на ЗАЭС сообщили специалисты "Энергоатома". Они отметили, что оккупанты ставят ультиматумы руководству станции.

Ранее ЧАЭС перешла из московского в Парижский центр ВАО АЭС: почему это важно

В машинных залах россияне хотят разместить оружие

В машинных залах на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС захватчики хотят разместить военный арсенал. Так вражеская армия хочет уберечь свое вооружение от возможных ударов ВСУ.

Атомники бьют тревогу, ведь в машзалы хотят "загнать" танки, грузовики и даже оружие с боекомплектом.

Разместив там свой "хлам", россияне перекроют доступ пожарной технике к трем энергоблокам. И в случае пожара, риск которого вырастет многократно, его гашение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать,

– объяснили риски в "Энергоатоме".

Своими действиями оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС.

Важно! Украинские атомщики просят международное общество принять все меры, чтобы освободить ЗАЭС от врага. Речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всего мира.

Читайте также Готовят провокации: оккупанты жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС

Ядерный терроризм россиян на ЗАЭС: последние новости

На Запорожской АЭС оккупанты установили ракетные комплексы, из которых обстреливают территорию Никополя. Также они свозят сюда все больше техники.

Накануне захватчики в очередной раз нарушили радиационную безопасность и ворвались на территорию блока №2.

В конце июня россияне планировали устроить провокацию на станции. Украинских работников хотели обвинить в хранении оружия на территории АЭС.

Чтобы укрепить свои позиции во временно оккупированном Энергодаре, прямо у ЗАЭС российские войска рыли окопы.

Узнайте в видео – какая ситуация на фронте по состоянию на вечер 20 июля: