Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, таким образом противник готовится к активным боевым действиям.

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Как сообщает Орлов, 24 июня российские кафиры начали укреплять окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они "построили" фортификационные постройки.

Кроме того, рядом с поселком Мичурина отмечены враждебные реактивные системы залпового огня.

Так что эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы,

– подчеркнул городской голова Энергодара.

Он отметил, что россияне готовятся к обороне, потому что понимают, что Вооруженные Силы Украины вскоре уволят Энергодар и ЗАЭС.



Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС / Фото телеграмм Дмитрия Орлова

Россия захватила ЗАЭС: коротко

В целом в Запорожском направлении ситуация сравнительно спокойная. Однако, по данным корреспондента 24 канала, россияне продолжают терроризировать людей на захваченных территориях. В частности, в Мелитополе россияне начали преследовать и похищать волонтеров, развозивших гуманитарку для стариков.

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