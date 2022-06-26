Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, таким образом противник готовится к активным боевым действиям.
Читайте также Глава МАГАТЭ хочет попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать оккупантов, – Энергоатом
Как сообщает Орлов, 24 июня российские кафиры начали укреплять окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они "построили" фортификационные постройки.
Кроме того, рядом с поселком Мичурина отмечены враждебные реактивные системы залпового огня.
Так что эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы,
– подчеркнул городской голова Энергодара.
Он отметил, что россияне готовятся к обороне, потому что понимают, что Вооруженные Силы Украины вскоре уволят Энергодар и ЗАЭС.
Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции и роют окопы возле ЗАЭС / Фото телеграмм Дмитрия Орлова
Россия захватила ЗАЭС: коротко
- Еще в начале полномасштабной войны против Украины вооруженные силы России захватили Запорожскую АЭС. В марте россияне объявили , что станция теперь якобы принадлежит "Росатому".
- Также кафиры отправили на атомную станцию своего "гауляйтера" – главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
- Глава Минэнергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина даже не рассматривает, что россияне останутся на ЗАЭС . Он сообщал, что сейчас происходит синхронизация украинской энергосистемы с европейской.
- Приехавший во временно оккупированный Мелитополь вицепремьер России Марат Хуснуллин цинично заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию из Запорожской АЭС, которую россияне захватили.
- В Энергоатоме сообщили, что кафиры запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара . 3 мая они не выпустили из города инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука.
- 15 мая в купанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Также они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.
- Несмотря на то, что работа станции будет приостановлена, украинский "Энергоатом" заявил , что любые сценарии прекращения работы Запорожской атомной электростанции – невозможны.
В целом в Запорожском направлении ситуация сравнительно спокойная. Однако, по данным корреспондента 24 канала, россияне продолжают терроризировать людей на захваченных территориях. В частности, в Мелитополе россияне начали преследовать и похищать волонтеров, развозивших гуманитарку для стариков.