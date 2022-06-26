Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, таким чином противник готується до активних бойових дій.

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Як повідомляє Орлов, 24 червня російські окупанти почали укріплювати окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди.

Крім того, поруч із селищем Мічуріна помічено ворожі реактивні системи залпового вогню.

Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи,

– підкреслив міський голова Енергодара.

Він зазначив, що росіяни готуються до оборони, бо розуміють, що Збройні Сили України невдовзі звільнять Енергодар і ЗАЕС.



Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції і риють окопи біля ЗАЕС / Фото телеграм Дмитра Орлова

Росія захопила ЗАЕС: коротко

Загалом на Запорізькому напрямку ситуація порівняно спокійна. Проте, за даними кореспондента 24 каналу, росіяни продовжують тероризувати людей на загарбаних територіях. Зокрема, у Мелітополі росіяни почали переслідувати та викрадати волонтерів, які розвозили гуманітарку для стареньких людей.

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