Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, таким чином противник готується до активних бойових дій.
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Як повідомляє Орлов, 24 червня російські окупанти почали укріплювати окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди.
Крім того, поруч із селищем Мічуріна помічено ворожі реактивні системи залпового вогню.
Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи,
– підкреслив міський голова Енергодара.
Він зазначив, що росіяни готуються до оборони, бо розуміють, що Збройні Сили України невдовзі звільнять Енергодар і ЗАЕС.
Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції і риють окопи біля ЗАЕС / Фото телеграм Дмитра Орлова
Росія захопила ЗАЕС: коротко
- Ще на початку повномасштабної війни проти України збройні сили Росії захопили Запорізьку АЕС. У березні росіяни оголосили, що станція тепер буцімто належить "Росатому".
- Також окупанти відправили на атомну станцію свого "гауляйтера" – головного інженера Ростовської АЕС Андрія Горбунова.
- Голова Міненергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна навіть не розглядає, що росіяни залишаться на ЗАЕС. Він повідомляв, що наразі відбувається синхронізація української енергосистеми з європейською.
- Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який приїхав до тимчасово окупованого Мелітополя, цинічно заявив що Росія готова продавати Україні електроенергію із Запорізької АЕС, яку росіяни захопили.
- В Енергоатомі повідомили, що окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару. 3 травня вони не випустили з міста інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука.
- 15 травня окупанти вирили окопи вздовж всього периметра АЕС. Також вони розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші загородження.
- Попри чутки, що робота станції буде призупинена, український "Енергоатом" заявив, що будь-які сценарії припинення роботи Запорізької атомної електростанції – неможливі.
Загалом на Запорізькому напрямку ситуація порівняно спокійна. Проте, за даними кореспондента 24 каналу, росіяни продовжують тероризувати людей на загарбаних територіях. Зокрема, у Мелітополі росіяни почали переслідувати та викрадати волонтерів, які розвозили гуманітарку для стареньких людей.
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