Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що росіянам не подобається діяльність волонтерів.

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"Викрадення людей на окупованих територіях не припиняється. У Мелітополі росіяни почали забирати волонтерів, які розвозили гуманітарку для стареньких людей. Мабуть, росіянам не сподобалося, що хтось отримує допомогу від українців", – зазначив журналіст.

Викрали батька та сина

За словами кореспондента, загарбники забрали батька та сина Чеботарьових, які були волонтерами. Наразі їх відпустили.

Цих волонтерів побили до півсмерті. Вони на волі, але натомість їх змусили віддати окупантам свій склад, що на околиці Мелітополя. Мабуть, це було умовою свободи,

– повідомив кореспондент.

Також відомий випадок викрадення ще одного молодого чоловіка. До його дому приїхали окупанти, провели обшук. До смерті перелякали жінку з дитиною, але не пояснили, куди забрали її чоловіка й чому. Вона зараз день у день ходить у комендатури й намагається з'ясувати, де він.

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Не обійшлось без пропагандистів

З полону росіяни випустили полковника Трояна. Це керівник енергодарської частини ДСНС. У неволі він був більше ніж місяць. Рятувальники навіть влаштовували акцію протесту й виїжджали своєю технікою на центральний майдан Енергодара, вмикали сирени. Проте їх жорстоко розігнали.

"Трояна таки відпустили, але для цього йому довелося дати інтерв'ю пропагандистам і зізнатися, що він співпрацював із СБУ та теробороною", – сказав журналіст.

Схожа інформація надходить з окупованого Бердянська. Люди, які вийшли там з полону, кажуть, що у місцевій виправній колонії №77 утримують приблизно 100 осіб, яких окупанти вкрали у місті. До полонених є різні питання. Якщо це заможні люди – забирають у них гроші й майно, колишні військові – намагаються перевербувати. Пересічних мешканців росіяни змушують до співпраці.

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Ситуація на Запоріжжі

За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, лінія фронту в області стабілізувалася, щоправда, ведуться артилерійські бої. Основну частину окупантів з цього напрямку переправили на Херсонщину та Луганщину. Водночас потужність українських артилеристів збільшилася. Вони завдають ворогу більшої шкоди.

Ситуація погіршується на окупованих територіях області. Росіяни погрожують місцевим смертною карою. Зокрема, у Мелітополі почалась нова хвиля викрадення людей. Про це сказав мер міста Іван Федоров.

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